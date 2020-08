E por volta das 21h na cidade de Arauncária, região Metropolitana e em alguns bairros de Curitiba, nevou. Ou caiu chuva congelada. Essa briga ainda vai longe. O registro foi postado no Twitter por um de seus usuários. O fenômeno foi confirmado pelo Instituto Tecnológico Simepar e pela empresa MetSul Meteorologia.

“Com uma presença mais significativa de nebulosidade em parte do leste do Paraná, na região metropolitana de Curitiba e na própria capital, alguma chuva fraca e isolada ocorre nas últimas horas. Com temperaturas muito baixas na região a tendência e de se observar em alguns pontos chuva congelada”, disse o meteorologista de plantão, Fernando Mendes.

Segundo relato de chuva congelada em Curitiba agora a noite. pic.twitter.com/0pZMOLcP2x — Simepar (@simeparpr) August 22, 2020



Relatos de provável chuva congelado entre o Jardim das Américas e Uberaba pic.twitter.com/vqvroRjh9w — Simepar (@simeparpr) August 22, 2020

TEMPO | Noite para a história da climatologia do Sul do Brasil com registro de neve fraca em Curitiba. Vídeo de Jeferson da Luz. pic.twitter.com/Boxdwf3iBj — MetSul.com (@metsul) August 22, 2020

TEMPO | Nevando nesta noite em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba. Video de @DiegoAntuack. pic.twitter.com/kjzkIDPPYJ — MetSul.com (@metsul) August 22, 2020

O fim de semana continua frio em Curitiba e região metropolitana, mas a friaca vai perdendo força aos poucos. De acordo com o meteorologista do Instituto Tecnológico Simepar, Fernando Mendes, as temperaturas devem continuar baixas por causa da massa de ar frio que está em todo o estado.

Por causa da alta nebulosidade, há poucas chances de formação de geada na região neste fim de semana.

Em Curitiba, a mínima no sábado (22) pode chegar aos 2ºC e a máxima pode alcançar os 13ºC. A massa de ar vai perdendo força e pode fazer com que frio seja menos intenso no domingo (23), fazendo a mínima subir para 6ºC e a máxima para 16ºC.

Por causa do vento da massa de ar frio que traz a umidade do oceano para o continente, a chuva fina e gelada ainda continua nesses próximos dias. Já na região norte do estado, o sol aparece neste fim de semana.

Com exceção do litoral, todo o restante do estado tem chances de formação de geada neste fim de semana. O frio continua em todas as regiões, principalmente no sul do estado, onde a mínima pode chegar a – 2ºC em Rio Negro e 0ºC em Guarapuava, Laranjeiras do Sul e Francisco Beltrão no sábado. Apesar do frio ainda permanecer neste fim de semana, as temperaturas devem voltar acima dos 20ºC no início da próxima semana.