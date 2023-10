Tradicional restaurante de Curitiba recebe doações para atingidos por temporal

Os danos causados pelas chuvas torrenciais, acompanhadas de fortes ventos,

deixaram várias famílias desabrigadas e causaram prejuízos significativos em várias áreas de Curitiba. Em resposta a essa situação crítica, o Restaurante Família Madalosso, junto da FAS (Fundação de Ação Social), promove uma campanha de

solidariedade para arrecadar doações de itens essenciais para as vítimas das

enchentes.

+ Leia mais: Chuvas intensas no Paraná afetam 57 cidades; Curitiba tem parques alagados

A campanha de arrecadação conta com a doação de alimentos não perecíveis,

roupas, cobertores, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza, e pode

ser entregue na recepção do Restaurante Família Madalosso, localizado na Av.

Manoel Ribas, 5875, em Santa Felicidade.

Você pode contribuir para essa nobre causa entregando suas doações nos horários de funcionamento do restaurante, que está aberto todos os dias, com exceção das terças-feiras, das 11h às 15h e das 18h30 às 22h.

Veja as fotos

Veja as fotos

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!