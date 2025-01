Tradicional ponte de madeira do Parque Barigui é interditada; veja o que aconteceu

A ponte de madeira para pedestres do Parque Barigui, que faz a ligação da ciclovia da Rua Doutor Aluízio França para o lado do Salão de Atos, sobre o Rio Barigui, vai passar por uma reforma geral. As equipes contratadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente interditaram a ponte na manhã desta sexta-feira (10). A previsão é que os trabalhos durem 45 dias, até o final de fevereiro.

Serão trocadas todas as madeiras do assoalho e as vigas da ponte. O acesso à ponte foi interditado com cerquilhos. O bloqueio é para segurança dos pedestres e também dos trabalhadores que fazem a reforma da ponte.

A Prefeitura de Curitiba pede a compreensão dos frequentadores do Barigui e orienta que procurem caminhos alternativos para atravessar de um lado ao outro do parque.

Manutenção de pontes

Foto: Levy Ferreira/SMCS

No ano passado, o mesmo tipo de serviço foi feito nas pontes de madeira dos parques Tanguá, no Taboão, e Tingui, no bairro São João.

O trabalho de manutenção de pontes, portais e decks dos parques e bosques da Prefeitura de Curitiba é feito de forma contínua pelo Departamento de Parques e Praças da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

O serviço mais intenso de manutenção, com trocas de várias partes de madeiras e refazendo estruturas inteiras, começou em janeiro de 2023 e já passou pelos parques Barigui, Lago Azul, Tingui, Tanguá, Passaúna e pela Praça da Espanha.