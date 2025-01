Country Festival 2025: Safadão, Menos é Mais e outras novidades

O 16º Curitiba Country Festival, um dos eventos mais importantes e consagrados da música sertaneja e popular do Brasil, promete atrair novamente milhares de fãs nesta edição de 2025. O line-up foi fechado e as novidades são: Wesley Safadão, Pedro Sampaio, Menos É Mais, Simone Mendes, Israel & Rodolffo, João Bosco & Vinicius e Jeann & Julio.

Os artistas reforçam a diversidade musical e a qualidade da programação, que já conta com grandes estrelas do sertanejo como Luan Santana, Maiara & Maraisa, Murilo Huff, Clayton & Romário, Traia Véia e Brenno & Matheus. O Curitiba Country Festival será nos dias 24 e 25 de maio, no Expotrade, em Pinhais, região metropolitana de Curitiba.

Veja como ficou a programação completa:

Sábado – 24/05

Luan Santana

Wesley Safadão

Pedro Sampaio

Clayton & Romário

Fernando & Sorocaba

Brenno & Matheus

Domingo – 25/05

Maiara & Maraisa

Simone Mendes

Menos É Mais

Murilo Huff

Traia Véia

Jeann & Julio

Começaram as vendas para o segundo lote de ingressos para o evento, que incluem opções diferenciadas, premium e passaporte para os dois dias. Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial curitibacountryfestival.uhuu.com e em pontos autorizados, enquanto houver disponibilidade.

O festival conta com a modalidade Ingresso Solidário*, que dá direito a 45% de desconto na compra do ingresso mediante doação de 1kg de alimento não-perecível (exceto sal, açúcar e farinha) no dia do evento.

O Curitiba Country Festival é uma realização da Opus Entretenimento, em parceria com AME e Like Entretenimento.

Os ingressos

a partir de R$ 96,00+ taxas

Backstage PROMOCIONAL: a partir de R$ 770,00+ taxas

Camarote PROMOCIONAL: a partir de R$ 350,00+ taxas

BACKSTAGE: Open bar (água, refrigerante, cerveja, vodka, whisky, gin, energético, drinks especiais), restaurante e finger foods, entrada exclusiva para o setor, visão privilegiada do palco, lounge de descanso, banheiros exclusivos, massagem e salão de beleza* (*alguns serviços do salão poderão ser cobrados à parte); R$ 770 + taxas.

CAMAROTE: Open bar (água, refrigerante, cerveja), entrada exclusiva, visão privilegiada do palco, banheiros exclusivos, lounge de descanso e praça de alimentação (com produtos à venda); R$ 350 + taxas.

ARENA VIP: Espaço amplo em formato pista, com banheiros exclusivos e bares (alimentos e bebidas à venda). R$ 96 + taxas.

Passaporte para os dois dias: Arena Vip (a partir de R$ 175,00+ taxas), Backstage (a partir de R$ 1.165,00+ taxas; Camarote (a partir de R$ 540,00+ taxas)

O Expotrade fica na Rod. Dep. João Leopoldo Jacomel, 10454 – Vila Amelia, Pinhais