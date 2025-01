Megaoperação na madrugada limpa areia após shows no Paraná

Após o encerramento das apresentações de Jota Quest e Péricles na noite de sexta-feira (10), no primeiro dia de shows da programação de verão no Paraná, uma operação de limpeza organizada garantiu que as praias de Matinhos e Pontal do Paraná estivessem limpas e prontas para receber os banhistas já nas primeiras horas da manhã deste sábado (11).

Por volta da meia-noite, enquanto o público ainda deixava o local, a equipe contratada pela organização iniciou o trabalho. Em menos de 20 minutos, já foi possível notar as areias mais limpas. A agilidade impressionou quem ainda estava na dispersão. “Foi um show maravilhoso e agora essa limpeza. Tudo sem problema, nota 10”, parabenizou o turista Elizeu Pichola.

A advogada Cristiane Nogueira, moradora de Matinhos e frequentadora assídua das atividades do Verão Maior Paraná também ficou surpresa com a rapidez. “Nosso Verão maior se superou, não só na parte da tecnologia, mas também na limpeza. A banda acabou de sair e olha, tudo limpo. Isso não tem preço”, disse.

Para garantir a limpeza completa, a operação contou ainda com uma equipe de limpeza manual da Sanepar a partir da 1h e foi potencializado com duas máquinas saneadoras da companhia, funcionando até as 6h.

O gerente da Sanepar no Litoral, Marcos Muniz, explica que as máquinas utilizadas revolvem e peneiram a areia em profundidade média de 20 centímetros, garantindo o recolhimento inclusive de resíduos menores. “A Sanepar sempre faz o trabalho de limpeza manual, mas o diferencial esse ano é o uso das máquinas que fazem esse trabalho de escavação. Ela será usada em todos os shows durante todo o verão”, informou.

Segundo ele, as saneadoras já têm sido utilizadas para a limpeza das praias do Litoral. “Desde o início da temporada, 65 toneladas de resíduos já foram recolhidas”, detalhou.

Depois da limpeza que aconteceu madrugada à dentro, às 6h15, uma segunda etapa começou com outra equipe composta por 11 profissionais, um educador ambiental e um quadriciclo para recolher resíduos. Os materiais foram levados para pontos previamente definidos com a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável (Sedest) para facilitar o recolhimento pela prefeitura.

Ação educativa

Neste sábado (11), a Sanepar ainda promove uma ação de conscientização ambiental na Praia Brava de Matinhos. Durante a manhã e início da tarde, voluntários distribuíram sacolas biodegradáveis e compostáveis, além de orientar os veranistas sobre o descarte correto de resíduos.

Toda a programação do Verão Maior Paraná pode ser conferida no site exclusivo do Governo do Paraná, o pr.gov.br/verao. Serão 33 shows nacionais gratuitos nas arenas de Matinhos e Pontal do Paraná, além de grande programação esportiva nas arenas das praias do Litoral e na região Noroeste.