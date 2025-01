Irmãos morrem após tomar veneno ao invés de suco de uva

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um suco de uva envenenado provocou a morte de dois irmãos em Sengés, cidade localizada na região dos Campos Gerais, interior do Paraná. A ingestão do líquido ocorreu na quarta-feira (08) e o falecimento um dia depois, no pronto atendimento municipal.

Segundo o boletim de ocorrência, familiares acreditam que a morte foi por engano. Os irmãos, de 54 e 57 anos, teriam pedido para um terceiro irmão comprar a bebida. Na sequencia, o recipiente em que o veneno estava não era rotulado, sendo que a cor do líquido parecia com a do suco.

+ Veja também: Megaoperação na madrugada limpa areia após shows no Paraná

A delegada Renata Batista informou que os dois irmãos que tomaram o “suco” eram esquizofrênicos e moravam em uma casa próxima, onde vive outro irmão, de 65 anos, que era o tutor das vítimas. As residências ficam na zona rural da Sengés.

A Polícia Civil pediu a realização de laudos de perícia no local e nos corpos das vítimas para finalizar o inquérito policial até para entender qual veneno teria sido utilizado. As mortes são tratadas pela polícia como acidentais.