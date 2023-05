Top 10 bairros mais procurados na compra de imóveis usados em Curitiba

No quarto mês deste ano, 8,9% das vendas de imóveis residenciais usados em Curitiba se referiram a unidades localizadas no Centro. Água Verde (5,5%) e Portão (5,2%) vieram em seguida. Fecham o top 10 Cristo Rei (4,8%), Campo Comprido (3,7%), Bairro Alto (3,3%), Bigorrilho (3,3%), Cajuru (3,3%), Pinheirinho (3,3%) e Santa Cândida (3,3%).

A venda de imóveis residenciais usados em Curitiba registrou bons números em abril de 2023, alcançando o melhor resultado desde o quarto mês de 2022, indicou o levantamento mais recente do Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado Imobiliário e Condominial (Inpespar), integrante do Sistema Secovi-PR, sobre o setor na capital.

LEIA TAMBÉM:

>> De graça! Nove cidades do Paraná têm ônibus com tarifa zero na passagem

>> Vídeo! Balão cai em Curitiba, pega fogo e faz fiação estourar; “Sai daí gente”

O índice de Vendas de Usados Sobre Oferta (VUSO) em abril deste ano foi de 5,6%, 1,1 ponto percentual (p.p.) acima de março (4,5%) e apenas 0,3 p.p. abaixo de abril do ano passado (5,9%), o melhor resultado dos últimos 12 meses.

“O que temos no mercado curitibano de imóveis residenciais usados é uma estabilização positiva. 2021 foi um ano fora da curva e tivemos índices muito altos. Natural, portanto, que na comparação com esse período houvesse uma pequena queda em 2022 e 2023. O patamar, no entanto, segue elevado e o prognóstico para o setor nos próximos meses é otimista”, afirma o presidente do Inpespar, Luciano Tomazini.

Outro ponto a ser destacado é que a maioria das negociações ocorreu por meio de financiamento, indicativo de que há crédito farto no mercado apesar das taxas de juros mais elevadas. Em abril de 2023, 65,7% dos compradores optaram por essa modalidade de pagamento, leve queda na comparação com março (66,3%) e pequeno aumento em relação a fevereiro (65,1%).

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!