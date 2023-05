A queda de um balão deixou moradores sem luz na noite de domingo (22), na Avenida Prefeito Omar Sabbag, no bairro Jardim Botânico, em Curitiba. Por lei, fabricar, transportar e soltar balões é crime. Além disso tudo, é extremamente perigoso pois, a exemplo deste, podem cair acesos e causar um grande incêndio.

O caso foi acompanhado por policiais militares que inicialmente orientaram o trânsito, evitando que a queda do balão chegasse a atingir veículos na pista. Após o balão tocar no cabeamento de luz, houve uma pequena explosão (curto-circuito). Segundo informações, sete quadras foram afetadas com a falta de energia que durou uma hora.

O trânsito chegou a ser fechado, pois alguns fios de energia ficaram pendurados e chegaram a tocar na via da avenida. A polícia não identificou os responsáveis pelo balão.

Muitas pessoas saíram de casa para assistir o balão, gigantesco, pegar fogo na rua de casa. “Sai daí, olha o fio de luz, gente”, alertou uma mulher que acompanhava a ocorrência.

Foto: Colaboração Caio Derosso

CRIME

Segundo a legislação brasileira, é proibido a fabricação de balão, venda, transporte e a soltura de balões. A pena para esse crime é de detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente, conforme a Lei de Crimes Ambientais (9.605/98).