Tendas instaladas no litoral do Paraná vão atender casos de virose até o Carnaval

Para oferecer mais opção de atendimento para moradores, turistas e veranistas que estão com sintomas de virose no Litoral do Paraná, a Secretaria da Saúde (Sesa) está instalando tendas em três pontos estratégicos nas cidades de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. Elas servirão de apoio às Unidades de Pronto Atendimento (UPA) municipais para atender a população.

Os atendimentos devem começar na próxima semana. Em Guaratuba, o espaço ficará anexo ao Pronto Socorro, localizado na Rua Meneleu de Alameda Tôrres, nº 72. Em Matinhos, a tenda ficará junto à UPA da Rua 19 de Dezembro, nº 2994. Já em Pontal do Paraná ficará na UPA de Shangri-lá, na Avenida Sebastião Caboto, nº 1142. As tendas funcionarão até o fim do Carnaval. O investimento da Sesa no serviço é de cerca de R$ 1 milhão.

O objetivo é prestar apoio aos serviços de saúde, ajudando a organizar as estruturas que já estão em funcionamento e permitindo mais agilidade nos atendimentos. As unidades serão compostas por dois consultórios médicos que funcionarão 24 horas, com área para hidratação de pacientes e capacidade de atendimento de até 250 pacientes/dia cada. A medida é uma resposta ao surto de virose registrado no litoral.

Em nove dias, litoral do Paraná registra 2.311 casos de virose

A Sesa monitora de forma contínua os casos de doenças diarreicas agudas (DDA) no Paraná por meio da Monitorização das Doenças Diarreicas Agudas (MDDA). Nos nove primeiros dias de 2025, foram registrados 2.311 atendimentos por DDA na região litorânea. O número é superior ao registrado no ano passado, quando foram 654 casos do mesmo período.

Durante todo o ano de 2024, 121 surtos foram notificados (quando muitos casos são registrados em uma mesma região em um curto espaço de tempo). Três deles ocorreram na 1ª Regional de Saúde (RS), que compreende o Litoral.

“É essencial reforçar os cuidados com a higiene pessoal e com os alimentos e água consumidos, especialmente em ambientes de grande circulação de pessoas, como o Litoral”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. “São medidas simples, do dia a dia, e que fazem toda a diferença na proteção da saúde de todos”.

Dicas para prevenir viroses

Com a chegada da temporada de verão e grande concentração de pessoas, os índices de viroses e DDAs aumentam. A Sesa reforça o alerta à população sobre a prevenção a essas doenças, causadas por agentes como vírus, bactérias e parasitas.

Elas são caracterizadas por evacuações frequentes (três ou mais no período de 24 horas) aquosas, com sintomas que podem incluir náusea, febre e dor abdominal. A transmissão ocorre principalmente pela via fecal-oral, por contato direto ou indireto, incluindo consumo de alimentos e água contaminados. No verão, as viroses gastrointestinais são as mais comuns e causadas por vírus como rotavírus, norovírus, astrovírus e adenovírus.

Para minimizar os riscos de viroses e DDAs, alguns hábitos podem fazer diferença. Durante os dias mais quentes, é comum que o consumo de água aumente. A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) recomenda que a hidratação ocorra apenas com a utilização de água tratada. O mesmo deve ser feito com os demais usos da água, seja para higiene, alimentação ou lazer.

Além da higiene das mãos com água e sabão, especialmente antes das refeições ou após usar o banheiro, a Saúde recomenda o consumo de alimentos de procedência confiável e refrigerados; não consumir bebidas não industrializadas de origem duvidosa; evitar aglomerações e locais impróprios para banho; proteger boca e nariz ao tossir ou espirrar; e usar máscara em caso de sintomas gripais.

Quais são os sintomas e tratamento

Pessoas acometidas por diarreia devem evitar manipular alimentos e buscar atendimento médico ao apresentar sinais de desidratação ou agravamento dos sintomas, especialmente crianças e idosos. Entre os sinais de desidratação estão olhos e boca secos, boca com pouca saliva, pele murcha, diminuição da quantidade de urina, desânimo e fraqueza.

O tratamento contra viroses gastrointestinais inclui hidratação, inicialmente oral, com água, água de coco e soro de reidratação oral, que contém também sais minerais, e alimentação leve.

Endereços das tendas que vão atender casos de virose no litoral

Guaratuba

Endereço: Anexo ao Pronto Socorro, na Rua Meneleu de Alameda Tôrres, nº 72.

Matinhos

Endereço: Anexo à UPA, na Rua 19 de Dezembro, nº 2994.

Pontal do Paraná

Endereço: Anexa à UPA de Shangri-lá, na Avenida Sebastião Caboto, nº 1142.

Atendimento 24 horas.