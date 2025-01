Dez dicas para curtir os shows gratuitos no litoral do Paraná em segurança!

Os 33 shows gratuitos do Verão Maior Paraná começam nesta sexta-feira (10), em Matinhos e Pontal do Paraná, e devem atrair mais de 1 milhão de pessoas ao longo da temporada. Para garantir que o público aproveite as apresentações com segurança e tranquilidade, a Secretaria da Segurança Pública do Paraná (SESP) divulgou orientações práticas, como evitar banhos de mar à noite, proteger pertences pessoais para não ser alvo de furto ou roubo e identificar crianças e idosos com pulseirinhas. Policiais e bombeiros estarão mobilizados em todo o Litoral para reforçar a segurança.

Segundo o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, as forças de segurança estão preparadas para atender ao grande público e garantir uma experiência tranquila. “Nosso objetivo é de que todos curtam o evento com total segurança. As equipes estarão presentes em cada detalhe, prontas para agir caso necessário”, afirmou.

Dez dicas de segurança para não ter problemas durante os shows

Cuide das crianças, idosos e pessoas com deficiência

Coloque pulseirinhas de identificação com o nome e o telefone do responsável. Caso alguém se perca, procure um policial ou bombeiro. Combine um ponto de encontro visível para facilitar o reencontro.

Evite banhos de mar à noite

A baixa visibilidade e o risco de correntes marítimas tornam o banho de mar perigoso, especialmente após o consumo de bebidas alcoólicas. Prefira aproveitar o mar durante o dia e sempre próximo a um ponto de guarda-vidas.

Furto, roubo ou demais problemas? Procure a Polícia

Policiais e bombeiros estarão espalhados em pontos estratégicos. Caso você tenha sido alvo de furto ou roubo, não hesite em buscar as forças de segurança que estarão fazendo rondas nos shows.

Não leve garrafas ou objetos de vidros

Itens de vidro podem causar cortes ou outros acidentes. Use recipientes de plástico ou alumínio para transportar suas bebidas, garantindo a segurança de todos.

Veja a previsão do tempo e fique atento aos alertas da Defesa Civil

Antes de sair, confira a previsão do tempo e esteja atento a possíveis mudanças climáticas. A Defesa Civil envia alertas por SMS para avisar sobre situações de risco.

Proteja seus pertences pessoais

Para evitar perdas e extravios, documentos, celular e dinheiro devem ser mantidos em bolsas pequenas e próximas ao corpo, preferencialmente com zíper. Pochetes cruzadas na frente são uma excelente opção.

Combine pontos de encontro com seu grupo

Se estiver em grupo, defina um ponto de referência visível no local, como próximo à entrada ou a algum estande, para facilitar o reencontro em caso de separação.

Familiarize-se com acessos principais e pontos de apoio

Ao chegar, identifique as entradas e os locais onde estão postos de saúde e segurança. Isso agiliza o acesso a assistência em caso de necessidade.

Siga as orientações da equipe organizadora

Colabore com organizadores, brigadistas e seguranças. Eles estão presentes para garantir a organização e a segurança de todos.

Curta o evento com respeito e positividade

Mantenha o clima de celebração. Respeite filas, evite empurrões e ajude a manter o espaço limpo. Uma atitude respeitosa contribui para uma experiência agradável para todos.

Programação Verão Maior Paraná

Toda a programação do Verão Maior Paraná pode ser conferida no site exclusivo do Governo do Paraná, o pr.gov.br/verao. Serão 33 shows nacionais gratuitos nas arenas de Matinhos e Pontal do Paraná, mais de 48 shows de artistas paranaenses nos Palcos Sunset em Caiobá, Guaratuba, São Pedro do Paraná e Porto Rico, além de grande programação esportiva nas arenas das praias do Litoral e na região Noroeste.