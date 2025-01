Nota Paraná distribui R$ 23 milhões para número recorde de consumidores

Mais de 11 milhões de consumidores vão receber créditos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) nesta sexta-feira (10) pelo programa Nota Paraná. O número é o maior já registrado pelo programa, que completa 10 anos em 2025.

De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), serão R$ 26.310.967,53 distribuídos entre pessoas físicas e entidades de todo o Paraná. Desse total, R$ 23.110.317,19 vão ser devolvidos aos 11.231.154 de consumidores que pediram CPF na nota. Já as instituições sociais receberão R$ 3.200.650,34.

Esses créditos são de compras feitas no mês de outubro. O valor é calculado com base no faturamento das empresas, no volume de compras e no recolhimento do imposto. Foram emitidas 72,1 milhões de notas fiscais durante o período.

O sorteio do Nota Paraná de janeiro de 2025 aconteceu na quinta-feira (09) e premiou com R$ 100 mil um morador da Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Como recolher os créditos e participar do Nota Paraná

De acordo com a Sefa, os valores devem ser creditados nas contas até o fim da tarde desta sexta-feira (10). Para acessá-los, os consumidores podem utilizar o site ou o aplicativo do Nota Paraná, disponível para dispositivos Android e iOS. A partir dessas plataformas, é possível fazer a transferência para as contas bancárias cadastradas no programa.

Para participar do Nota Paraná basta se cadastrar no site oficial do programa. O processo é simples e rápido: clique em “cadastre-se” e preencha os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço. Após o cadastro, uma senha pessoal será criada para acesso ao sistema.