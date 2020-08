O tempo segue estável e com poucas nuvens em Curitiba e região nesta quinta-feira (6). De acordo com o Instituto Simepar, há pouca variação atmosférica em relação aos dias anteriores. A massa de ar seco que bloqueia a entrada de umidade segue presente em todas as regiões do Paraná. Chuva só deve ocorrer no estado a partir da segunda quinzena de agosto. Enquanto isso, a estiagem segue sendo motivo para os rodízios no abastecimento de água realizados pela Sanepar em vários bairros da capital e região metropolitana.

Em Curitiba, nesta quinta-feira, além do tempo seco, o Simepar prevê temperaturas variando entre 11º C e 25º C. A umidade relativa do ar segue em torno de 30% ao longo do dia. Além disso, deve ventar pouco na capital. A previsão é de ventos em torno dos 13 km/hora, o que deve aumentar a sensação de calor ao sol. O Simepar aponta que as condições meteorológicas são típicas do mês de agosto.

Litoral

O tempo também não se altera nas praias paranaenses. A quinta-feira segue seca, com sol predominando. Segundo o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas dos termômetros devem variar entre 15º C e 23º C.