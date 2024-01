Tempo instável e temperaturas em queda no início da semana em Curitiba

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) prevê para a próxima semana tempo instável e temperaturas em declínio para Curitiba e região. A nebulosidade se mantém presente sobre o Paraná, com registros de chuvas fracas em alguns pontos isolados, principalmente entre a região metropolitana e litoral.

As temperaturas também seguem mais amenas, em função da presença da nebulosidade. Nas próximas horas, o cenário se mantém o mesmo, com chuvas fraca e ocasionais que ainda devem ser registradas sobre as regiões paranaenses. No interior, os eventos podem vir acompanhados de alguns raios.

Neste domingo o risco de tempestades diminui. Entre os Campos Gerais, a RMC e o litoral o céu fica com muitas nuvens durante o dia, com precipitações fracas e ocasionais. A temperatura máxima deve ficar próxima aos 24°C na capital e 26°C no litoral. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) não tem nenhum alerta emitido para nosso estado.

Na segunda-feira, as condições do tempo seguem favoráveis a pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas nas diversas regiões do estado, segundo o Simepar. Entre o oeste e noroeste, deve chover em vários momentos do dia. Nas demais regiões, a instabilidade aumenta a partir da tarde. As temperaturas ficam um pouco mais amenas, em relação ao dia anterior, com os termômetros não ultrapassando os 30 °C na maioria dos setores.

As temperaturas máximas vão caindo ao longo dos próximos dias, com a mínima prevista para quinta-feira. Neste dia, a máxima prevista não ultrapassa os 16°C.

