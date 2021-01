O tempo pode ficar um pouco mais instável nesta quarta-feira (6). Isso porque, de acordo com o Simepar, ventos em diferentes níveis da atmosfera, junto com a umidade, contribuem para formação de áreas de instabilidade em boa parte do Paraná, trazendo consigo as chuvas. O termômetro fica entre os 19 e 26ºC nesta quarta-feira.

A previsão aponta que a chuva pode estar presente ao longo de todo o dia. Apesar disso, na parte da tarde, há possibilidade de que a intensidade seja um pouco maior, inclusive com rajadas e vento.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) há possibilidade de tempestades e até a queda de granizo em algumas regiões. No Paraná, o risco se concentra principalmente em Curitiba e algumas cidades da região metropolitana, entre elas Colombo, Almirante Tamandaré e São José dos Pinhais.

Com exceção do litoral onde, em Paranaguá, deve fazer 32ºC, os termômetros não devem chegar aos 30ºC em outras regiões do Paraná. Curitiba tem mínima de 19 e máxima de 27ºC. Apesar disso, o calor fica presente em todas as regiões, com máximas bem próximas às do litoral e também com a possibilidade de chuva a qualquer momento.

As chuvas registradas nas estações do Simepar e do Inmet nestes primeiros dias de janeiro formaram acúmulos bem irregulares. “Tivemos volumes expressivos em alguns municípios. Exemplo da região de Guaraqueçaba [litoral paranaense] onde, no primeiro dia do ano, choveu forte e até o momento o acumulado já supera os 100mm”, descreve a meteorologista Ana Beatriz Porto da Silva.

Alerta amarelo de temporal

O alerta amarelo prevê ‘perigo potencial’ e a possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, além de ventos entre 40 e 60 km/h, queda de granizo, baixo risco de corte de energia elétrica e queda de galhos de árvores. Lembrando que estas situações são previstas do alerta amarelo.