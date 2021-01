Cão atrás do carro!

Um flagra feito por um morador de Curitiba, que mostrava um cachorro desesperado correndo atrás de um carro no meio da rua, virou caso de polícia. Os vídeos chegaram até a Delegacia do Meio Ambiente (DPMA) e a Polícia Civil conseguiu encontrar o tutor do animal, que foi preso por maus-tratos.

As imagens foram feitas por um homem que, indignado, resolveu denunciar o que estava vendo. No vídeo é possível ver que o cãozinho corre atrás de um Renault Sandero, que aparentemente teria o abandonado na rua. Assista abaixo:

O vídeo foi parar em todas as redes sociais e circulou em vários grupos, com o objetivo de fazer com que a polícia encontrasse a pessoa que abandonou o cachorrinho. Segundo o delegado Matheus Laiola, a equipe chegou ao endereço e resgatou o animal.

“Chegamos ao local, encontramos o carro e o cachorro em condições de maus-tratos. Não havia ninguém, cortamos o cadeado”, detalhou o delegado.

Preso por maus-tratos

Após o resgate do cachorro, os policiais conseguiram chegar ao tutor. “Fomos atrás do tutor, o encontramos e o autuamos em flagrante por maus-tratos”, explicou Laiola.

O cachorro, apesar do trauma de ter sido abandonado, estava bem. “E isso é o mais importante: ele foi resgatado, levamos para uma clínica veterinária e deve ficar sob os cuidados de uma ONG de Campo Largo”, destacou Matheus Laiola, reforçando que o animalzinho deve seguir para adoção.