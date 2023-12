Tempestade severa a caminho de Curitiba: Alerta Laranja nesta segunda

O Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de tempestade severa a caminho do Paraná nesta segunda-feira (18). De acordo com a previsão, há chance de chuva moderada para o Estado, incluindo Curitiba e região metropolitana. O alerta entrou em vigor no começo da manhã desta segunda-feira e é válido até a meia-noite.

O alerta do Inmet prevê risco potencial de chuva entre 30 e 60 mm/h ou de 50 e 100 mm ao dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo. Pode haver corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos.

De acordo com o meteorologista do Simepar Reinaldo Olmar Kneib, a combinação de temperaturas e umidade de ar elevadas favorecem a formação de vários aglomerados de nuvens pelo Estado. “A imagem de satélite mostra as várias tempestades que se desenvolveram nas últimas duas horas e associado há chuva intensa e muitas descargas elétricas atmosféricas”, revela o meteorologista.

