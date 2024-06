A terça-feira (25) promete ser de um dia chuvoso em Curitiba. Um alerta laranja com potencial perigo de tempestade está vigente e com risco de chuva forte, segundo a previsão do tempo para Curitiba. Uma frente fria avança pelo sul do Brasil é a responsável por esta virada no tempo que pode ter no fim de semana 0ºC na capital paranaense. Isso mesmo: zero grau em Curitiba!

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva na região da capital pode chegar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e com ventos intensos de 60 a 100 km/h), e queda de granizo. Além disso, risco de corte de energia elétrica com queda de árvores e de alagamentos.

Na noite desta segunda-feira um carro ficou danificado após ser atingido por uma árvore que despencou com o temporal em Curitiba.

Com a chuva constante e queda na temperatura, os curitibanos estão tendo a primeira sensação do inverno após dias ensolarados. De acordo com o Simepar, a mínima pode chegar na quinta-feira a 9ºC

Friaca no fim de semana

Para o fim de semana existe uma previsão de muito frio em Curitiba. Para o domingo (30), previsão de 0ºC. Nos próximos dias, os Institutos de Meteorologia devem informar se existem chance de geada e mesmo nevar pelo Paraná.

