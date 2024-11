Suspeito de atentado a tiros em Curitiba tem longa ficha criminal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O homem preso na sexta-feira (01) por ter participado do tiroteio que deixou três pessoas feridas na Rua Riachuelo, no Centro de Curitiba, já tinha vários antecedentes criminais. A Polícia Civil investiga se ele também é responsável por uma morte ocorrida na mesma área em agosto deste ano, sendo que nos dois casos, o motivo seria a disputa pelo tráfico de drogas na região central.

Segundo a polícia, Pedro Henrique de Oliveira Bigaski, de 29 anos, confessou ser o atirador da Riachuelo, e que buscava atingir um alvo, algo que não conseguiu. Os feridos foram um idoso de 74 anos, uma turista do Mato Grosso e um estudante do Colégio Estadual do Paraná. Um outro jovem levou um tiro na calça, mas não teve ferimentos.

No histórico de Pedro Henrique, ele já foi detido por lesão corporal, desacato, ameaça, desobediência e tráfico de drogas. Inclusive, ele teria uma condenação de 30 anos de prisão.

O que rolou?

Usando um HB20 branco da sogra, Pedro Henrique efetuou vários disparos, atingindo três pessoas na sexta.

Segundo a sargento Suelen, da Guarda Municipal de Curitiba, a pessoa estava em um veículo, reduziu a velocidade, e efetuou os disparos que atingiram um idoso e uma moça na região da Praça Generoso Marques, próximo ao Paço da Liberdade. Uma terceira pessoa também foi alvejada no tiroteio no Centro de Curitiba e correu para a rua João Negrão, perto do Shopping Itália.

De acordo com populares “foram mais de 20 tiros disparados” neste tiroteio no Centro de Curitiba. Ainda no dia da ocorrência, o homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e transferido à custódia da Polícia Penal do Paraná, onde permanecerá à disposição da Justiça.