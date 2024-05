Tem novidade para os consumidores de Curitiba! A capital paranaense vai voltar a ter um supermercado aberto 24 horas por dia. A loja, que vai ajudar naquelas “compras de emergência” na madrugada ou agradar quem prefere escolher seus produtos com mais tranquilidade fora dos horários de maior movimento, é da rede Carrefour e fica no bairro Portão.

O novo horário de funcionamento do hipermercado vale já a partir deste sábado (1º). A informação da mudança no período de atendimento aos clientes foi feita com uma faixa colocada na entrada da loja, na Avenida Arthur Bernardes, número 2.200.

Curitiba já teve outras lojas abertas 24 horas, entre elas, das redes Pão de Açúcar e Extra, do Grupo Pão de Açúcar, que deixaram a cidade.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

