A Rede Angeloni firmou uma parceria com a Raízen Power, marca dedicada aos projetos de energia elétrica renovável da Raízen, para ampliar a rede de recarga de veículos elétricos no Paraná e em Santa Catarina.

Por meio da iniciativa, serão implementadas 14 estações de carregamento Shell Recharge até o final de 2023. No Paraná, será atendida a capital Curitiba e Maringá, no Noroeste do estado. Em Santa Catarina, a expansão incluirá postos de combustíveis e supermercados em Florianópolis, Blumenau, Brusque, Joinville, Criciúma, Porto Belo e São José.

Para maior comodidade do cliente, serão oferecidas duas vagas para cada estação, permitindo o carregamento de dois carros ao mesmo tempo com energia de fonte renovável certificada. Cada estação contará com um carregador de recarga rápida e um carregador convencional.

O supermercado Angeloni faz parte do primeiro Corredor Elétrico da região Sul do país. Atualmente, a Rede Angeloni tem pontos de recarga nos postos de combustíveis de Blumenau, Porto Belo e Florianópolis (Beira-Mar) e nas lojas de Joinville (Atiradores) e Brusque.

Os carros elétricos são cada vez mais uma forte tendência tecnológica do setor, e o Angeloni, sintonizado com iniciativas contemporâneas e arrojadas, traz como novidade carregadores modernos com potência de até 150kw para os consumidores da região Sul do país.

“Com isso, a rede proporciona ao cliente um serviço de recarga diferenciado e uma experiência facilitada, por ter a gestão dos seus carregamentos e agendamentos, por meio do aplicativo Tupinambá, na palma da sua mão”, avalia o diretor de Expansão, Negócios Imobiliários e Institucional do Angeloni, Atanazio dos Santos Netto.

“A Raízen Power está com um plano acelerado para expansão da infraestrutura de recarga elétrica no Brasil e estamos muito contentes em poder contar com parceiros que compartilham deste mesmo propósito conosco como a Angeloni. Nossa expansão para a região Sul do país é mais um grande passo em prol da eletromobilidade. Gradativamente, queremos conquistar a capilaridade nacional, promovendo a melhor experiência e sustentabilidade possível aos nossos clientes”, comenta a gerente de Eletromobilidade na Raízen, Ana Kira.

