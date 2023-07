Bairros de Curitiba podem ficar sem água na quarta-feira (02), devido a uma manutenção elétrica preventiva que será realizada pela Sanepar, no reservatório de água tratada Batel. Segundo a empresa, os serviços podem afetar o abastecimento nos bairros Hauer, Batel, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Água Verde, Seminário e Vila Izabel.

A manutenção será feita das 9h às 10h, com normalização do abastecimento prevista para as 13 h de quarta-feira. A Sanepar pede a colaboração de todos e orienta para que a população utilize a água com racionalidade.

Caixa d’água

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Atendimento

Dúvidas ou informações podem ser obtidas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar, pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, a empresa recomenda que o cliente tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, também é possível usar o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

