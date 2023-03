Frutas e legumes têm chegado mais caros aos supermercados e às mesas das famílias de Curitiba, após as últimas fortes chuvas. Conforme pesquisa do Clique Economia, realizada na terça-feira (7), o tomate custa em média R$ 6,99 nos mercados. Já a cenoura é vendida a partir de R$ 4,90. Com relação às frutas, a maçã teve a maior alta no período, custando em média R$ 13,99 nos supermercados.

Para driblar esta alta de preços uma opção é comprar frutas, legumes e verduras nos Sacolões da Família da Prefeitura de Curitiba. Nas 11 unidades do programa, cenoura, maçã e tomate tem preço único de R$ 3,69. Veja onde encontrar uma unidade do Sacolão da Família mais próxima da sua casa.

“Trabalhamos com uma pauta de produtos estabelecida e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, ofertados de acordo com as estações do ano. Assim, podemos garantir preço, qualidade e produtos fresquinhos nas gôndolas”, afirma o diretor do Departamento de Operação Agroalimentar, Eliseu Alves Maciel.

“Os Sacolões da Família estão liberados para trabalhar com preços abaixo do valor único. Promoções são comuns nas 11 unidades do programa municipal”, completa Eliseu.

Sacolões da Família

Responsável por oferecer hortifrútis frescos e baratos para aproximadamente 153 mil pessoas por mês e 1,8 milhão por ano, o programa Sacolão da Família já funciona há 25 anos na capital. Hoje são 11 unidades espalhadas na cidade, onde são vendidas cerca de 1.590 toneladas mensais (19 mil toneladas por ano) de frutas, verduras e legumes – tudo isso pelo preço máximo de R$ 3,69 o quilo.

Ao contrário dos Armazéns da Família – programa da Prefeitura de Curitiba que exige cadastro prévio e renda máxima para a população comprar gêneros alimentícios – os Sacolões da Família são abertos a toda a população e sem necessidade de cadastro.

