Os estudantes que irão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que deverá acontecer entre janeiro e fevereiro, terão mais uma oportunidade gratuita de estudo. O Sistema de Ensino SAE Digital irá realizar uma nova edição do Super Aulão Enem na próxima quinta e sexta-feira, 1º e 2 de outubro. A transmissão da aula vai acontecer pelo canal do YouTube do SAE.

A ideia é possibilitar aos alunos uma aula divertida e dinâmica com professores experientes. Wagner Rosa, assessor pedagógico do SAE Digital, acredita que a iniciativa deve trazer conteúdos interativos e que os estudantes poderão alcançar bons resultados nas provas mesmo com a ausência das aulas presenciais devido a pandemia do novo coronavírus. “Em um ano em que os alunos estão fora das salas de aula, trazer conteúdos extensos e complexos pode ser extremamente frustrante. Por isto, criamos conteúdos mais interativos que serão explicados por professores cativantes e experientes”, afirmou Rosa.

A programação consiste em dois dias de aulas ao vivo. No dia 1º de outubro, às 18 horas, quatro professores estarão ao vivo para abordar os principais assuntos de física, química, biologia e matemática. Já no dia 2, também às 18 horas, as aulas serão focadas em literatura, história, geografia, filosofia e sociologia.

Os conteúdos das aulas vão ficar disponíveis no YouTube mesmo depois da transmissão. Para ter acesso ao link da aula ao vivo, o aluno deve se cadastrar gratuitamente no site Super Aulão do Enem.

Aulas e apostilas

Com a proximidade das provas, professores estão se mobilizando para ajudar os alunos, especialmente os mais carentes e que tiveram problemas para acompanhar as aulas pela internet. Professores da UniBrasil se uniram e também criaram aulas e apostilas gratuitas. A partir do dia 17 de outubro, o conteúdo de várias disciplinas estarão disponíveis de maneira gratuita. Para participar, é preciso efetuar a inscrição no link (unibrasil.apprbs.com.br/aulao2020).