Uma iniciativa envolvendo professores universitários da UniBrasil, sediada em Curitiba, pretende ajudar alunos de baixa renda que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para os meses de janeiro e fevereiro de 2021. Aulas e apostilas serão oferecidas gratuitamente e as exibições irão acontecer de maneira on-line, a partir do dia 17 de outubro. As aulas presenciais seguem proibidas desde março devido ao novo coronavírus. Veja abaixo como se inscrever.

VIU ESSA? Cursos gratuitos que ensinam a criar sites, apps e games têm inscrições abertas até esta quarta

A ideia surgiu com os professores que perceberam as dificuldades dos alunos em assimilar alguns conteúdos de ensino. Wanda Camargo, 67 anos, coordenadora dos projetos culturais da UniBrasil, acredita que estas aulas irão auxiliar os estudantes em algumas dúvidas que podem prejudicar no dia da prova.

“Foi um ano muito difícil para o aluno de baixa renda. Conversamos com os professores e fizemos este projeto com muito carinho. Analisamos as edições anteriores do Enem e notamos que em alguns pontos existe semelhança. Neste sentido, vamos apontar o que pode cair na prova e esperamos ajudar neste momento de dificuldade para todos nós”, comentou a coordenadora que espera a participação de mil estudantes.

Como participar?

As aulas começam no dia 17 de outubro e irão até dezembro, sempre aos sábados. Nos dias de semana, alguns exercícios serão repassados aos inscritos com vídeos explicativos. Os conteúdos que fazem parte são Português, Matemática, Ciências Humanas, Física, Química, Biologia e Redação.

LEIA TAMBÉM – Menino de 7 anos dá aula de honestidade em Curitiba depois de bater de bicicleta no carro do vizinho

Além disto, um chat será criado para solucionar possíveis dúvidas. Para participar é preciso efetuar a inscrição no site (unibrasil.apprbs.com.br/aulao2020). A inscrição e a apostila são gratuitas e podem ser realizadas de todos os municípios do Brasil.