O prazo para a população enviar sugestões de melhorias para o ferry boat entre Guaratuba e Caiobá, no litoral do Paraná, foi estendido. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) estendeu até a próxima segunda-feira (9) a consulta pública com envio de sugestões para a travessia. Inicialmente, o prazo final venceria nesta quarta-feira (4).

Os usuários do ferry-boat podem enviar suas considerações pelo site da Agepar. Desde o início do processo, no começo de fevereiro, a agência recebeu cerca de 500 contribuições.

Após o fim da consulta serão feitas três audiências públicas ainda neste mês: dia 25 (quarta-feira) em Curitiba, dia 27 (sexta-feira) em Matinhos e dia 28 (sábado) em Guaratuba.

O atual contrato – prorrogado emergencialmente em 2019 – vai até abril de 2020. O novo edital prevê prazo de concessão de 10 anos e incluirá cláusulas que levam em conta a possibilidade da construção da ponte de Guaratuba.

O que deve ser modernizado

Na proposta inicial do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), a nova concessão do ferry-boat deverá ter uma série de melhorias, que envolvem aumento de segurança e conforto para usuários e funcionários, melhoria do aspecto estético da embarcação, precisão no controle de tráfego, mais praticidade no pagamento de tarifas, além de maior acessibilidade e proteção ambiental.

A ideia é que seja feita a reconstrução das bilheterias e que o serviço passe a aceitar cartões de crédito e débito, além de compra antecipada por meio eletrônico como medida para atenuar as costumeiras filas no verão. Uma sede do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) também deve ser erguida no lado da Prainha (acesso a Matinhos).

Entre as medidas de segurança está previsto um sistema de câmaras com reconhecimento de objetos, pessoas e placas, e novos balaústres contra possíveis queda de veículos e de passageiros – há dois anos um homem morreu ao cair no mar. A iluminação também deve ser trocada por lâmpadas de LED.