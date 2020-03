Além do concurso com 2,4 mil vagas para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, o governo do estado também vai abrir concurso para a Polícia Civil. O concurso para delegados, investigadores e papiloscopistas será confirmado até 12 de março, segundo o site o governo. Até lá, será confirmado o número de vagas do concurso. Antes de abrir o concurso, 200 escrivães aprovados no concurso de 2018 serão convocados a trabalhar também até 12 de março.

Durante a cerimônia de terça-feira (3) no Palácio Iguaçu em que o concurso para PMs e bombeiros foi oficializado, o governo também anunciou que pretende também fazer concurso para o Departamento Penitenciário (Depen). Entretanto, não foi informada a data neste caso.