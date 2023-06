Um exame de paternidade envolvendo um soldado aluno da Polícia Militar do Paraná a ex-esposa e um advogado acabou em tragédia, por volta das 9h da manhã desta terça-feira (20). A confusão terminou com a morte dos três dentro de uma clínica no centro de Araucária, região metropolitana de Curitiba.

Segundo o 17º batalhão de Polícia Militar, o soldado, de 28 anos, que era aprendiz na Companhia de Rondas com Motos, foi até a clínica médica para fazer o exame de paternidade (DNA) e no local estava a ex-esposa, acompanhada de um advogado.

Dentro da clínica, localizada na Rua Pedro Druszcz, em um determinado momento, o policial efetuou vários disparos atingindo a ex-mulher, o advogado e, posteriormente, a si próprio. Os três morreram.

A Polícia Militar do Paraná se posicionou e lamentou o caso envolvendo um aluno soldado e que nesse momento tem como objetivo dar amparo às famílias envolvidas e contribuir com as investigações.

