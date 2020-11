A umidade no ar deve começar a perder força em Curitiba e região a partir desta segunda-feira (2), Dia de Finados. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) o sol que já deu as caras no domingo (1º) aparece entre nuvens também nesta segunda, nas áreas mais para o Leste paranaense. Com isso, aquece um pouco mais na região, mas sem altas temperaturas.

Em Curitiba, com um pouco mais de presença do sol, as temperaturas devem variar entre 10ºC e 21ºC. Conforme aponta o Simepar, a amplitude térmica volta a surgir com mais força, como é comum nesta estação do ano.

Algumas nuvens, no entanto, ainda devem estar presentes no céu da capital. Não há previsão de chuva significativa ao longo do dia.

Litoral

Nas praias paranaenses, a umidade também diminui. Com isso, o sol brilha um pouco mais à beira-mar nesta segunda-feira. Mas, ao contrário de Curitiba, as temperaturas nas praias ficam muito parecidas com os registros feitos no domingo. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, os termômetros devem registrar uma variação térmica entre 15ºC e 23ºC.