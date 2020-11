Uma prévia sobre como o tempo deve se comportar Paraná neste mês de novembro indica que as chuvas ainda ficam abaixo da média histórica em todas das regiões do estado. Apesar disso, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as precipitações vão se tornar mais frequentes a partir do próximo dia 9 deste mês. Na segunda-feira (2), o Simepar deve emitir um relatório completo com o resumo das chuvas registradas em outubro. A chuva é bastante esperada para amenizar a situação dos reservatórios que abastecem Curitiba. Nesse domingo, os níveis estavam em 29,83%

De acordo com a previsão para novembro, as massas de ar frio ainda vão influenciar o tempo ao longo deste mês. O Simepar aponta que as ondas de ar frio não atingem diretamente o Paraná, porém, elas se deslocam pelo oceano muito próximas da costa leste da região Sul do Brasil. “Favorecendo o predomínio de ventos de leste/sudeste, como o que estamos vivenciado neste final de outubro em Curitiba e região”, explica o meteorologista Reinaldo Kneib, do Simepar.

Desta forma, um ar ligeiramente frio ou menos aquecido deve manter as temperaturas amenas em vários momentos do mês de novembro, nas diversas regiões o estado. “Ondas de calor mais expressivas devem apenas ser registradas nas áreas ao Norte e Oeste do estado. Contudo, não há previsão de ondas de calor tão intensas e prolongadas como foi registrado entre setembro e início de outubro”, diz Kneib.

Chuva pra amenizar rodízios

Com os níveis abaixo de 30%, segue o sistema de rodízio de 36 horas em 36 horas no abastecimento. por isso, as pessoas precisam seguir economizando no consumo. Segundo a Sanepar, essa chuva garante apenas dois dias de abastecimento.

Como fica o tempo neste domingo

O céu deve seguir carregado de nuvens em Curitiba e região neste domingo (1.º), início do mês de novembro e véspera do Dia dos Finados. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), nuvens baixas seguem predominando no Sul, Campos Gerais e Leste do Paraná. Com isso, a instabilidade persiste, o sol pode aparecer em alguns momentos, mas as temperaturas seguem mais baixas.

Em Curitiba, a previsão da meteorologia é de temperaturas variando entre 12ºC e 19ºC ao longo do dia.