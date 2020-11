O céu deve seguir carregado de nuvens em Curitiba e região neste domingo (1.º), início do mês de novembro e véspera do Dia dos Finados. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), nuvens baixas seguem predominando no Sul, Campos Gerais e Leste do Paraná. Com isso, a instabilidade persiste, o sol pode aparecer em alguns momentos, mas as temperaturas seguem mais baixas.

Em Curitiba, a previsão da meteorologia é de temperaturas variando entre 12ºC e 19ºC ao longo do dia. Como informa o Simepar, a tendência é do sol aparecer por mais períodos, só que de maneira mais fraca, por isso, apesar do frio, o dia fica um pouco mais agradável que em dias anteriores.

Vale destacar que, neste domingo, os ventos ainda predominam do mar com mais umidade até o setor leste. Portanto, há possibilidade de chuva fina na capital e região a qualquer hora do dia.

Litoral

Nas praias do Paraná a umidade também segue presente. Segundo o Simepar, o céu permanece com mais nuvens e há possibilidade de alguns chuviscos ou chuva leve de Curitiba ao Litoral. As temperaturas também ficam mais amenas à beira-mar. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as marcações nos termômetros devem ficar entre 16º C e 22º C.