Sindicato propõe regulamentação de bicicletas para evitar tragédias nas canaletas

Na manhã desta terça-feira (29), o presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Sindimoc) , Anderson Teixeira, o presidente da Câmara Municipal de Curitiba, vereador Tico Kuzma e o presidente da Urbanização de Curitiba, Ogeny Pedro Maia Neto se reuniram para discutir medidas efetivas para evitar novos acidentes nas canaletas do transporte coletivo de Curitiba.

Antes da reunião, representantes da categoria se reuniram em frente ao prédio da Câmara Municipal de Curitiba, com carros de som para chamar atenção da mobilização.

O encontro acontece após a morte de Lucas Viante, de 15 anos, atropelado ao pegar “rabeira” em um ônibus biarticulado no sábado (26). O caso chocou e levantou novamente a discussão sobre os perigos deste tipo de manobra, ainda mais dentro de uma canaleta exclusiva para o transporte coletivo.

Atualmente, tramita na Câmara Municipal de Curitiba um projeto de lei que prevê a aplicação de multa a quem for flagrado praticando “rabeira” nas vias exclusivas para ônibus em Curitiba.



“Infelizmente virou moda entre a piazada e essa prática tão perigosa que é a conhecida rabeira. Muitos desses jovens são menores de idade e muitas vezes os pais não sabem onde seus filhos estão, não sabem que eles estão fazendo essa prática. Mas é responsabilidade, dever dos pais, saber onde seus filhos estão, com quem estão e o que estão fazendo. Então acho que essa multa, esse projeto de lei que vem, coloca ali uma multa sobre os responsáveis”, afirma o vereador Da Costa, coautor da projeto que tramita na CMC.

Proposta prevê a regulamentação das bicicletas em Curitiba

A proposta apresentada aos vereadores foi elaborada pelo Sindimoc, junto com o Setransp – Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba e alguns trabalhadores do Sistema de Transporte Corretivo.

“O projeto de lei que tem na CMC, entendemos que vai muito com relação à punição. Porém, o próprio Código de Trânsito já diz que a punição já está dentro do contexto. Tivemos a ideia de fazer um projeto de lei de iniciativa popular visando a regulamentação das bicicletas”, esclarece o presidente do Sindimoc, Anderson Teixeira.

O texto de iniciativa popular prevê que as bicicletas sejam regulamentadas com CPF de um responsável para que seja possível responsabilizar quem permitiu que algum menor utilizasse aquele meio de transporte de forma indevida.

Reunião ocorrei nesta terça-feira, entre a categoria dos motoristas e representantes da Câmara de Curitiba. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

“O órgão de trânsito municipal que deve fazer essa regulamentação, as pessoas devem estar lá com o seu CPF, com o programa de residência, ou a nota ou a declaração de posse dessa bicicleta. O grande problema nosso é fazer com que a polícia tenha condições de realmente inibir, trabalhando e atuando para que isso não aconteça mais. Com a regulamentação das bicicletas, os policiais poderão agir, porque você tem uma bicicleta que foi regulamentada”, explica o representante da categoria de motoristas e cobradores.

