Motorista envolvido na morte de jovem em canaleta está arrasado, revela Sindimoc

“Completamente arrasado, um pai de família com 31 anos de categoria”. A fala de Anderson Teixeira, presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Sindimoc), revela como está o motorista envolvido na morte de um jovem de 15 anos, em Curitiba. Lucas Viante, de 15 anos, morreu atropelado ao pegar “rabeira” em um ônibus biarticulado no sábado (26).

“O trabalhador que se envolveu no acidente de sábado, um pai de família, de 31 anos de categoria, está completamente arrasado, sem condições de voltar ao trabalho, porque infelizmente ao sair para levar o sustento para sua casa, acabou se envolvendo no acidente e voltou para casa como um assassino”, contou Anderson Teixeira.

>> Sindicato propõe regulamentação de bicicletas para evitar tragédias nas canaletas

De acordo com Código de Trânsito Brasileiro (CTB) acidentes de trânsito com vítimas mortas, que resultem em homicídio culposo, devem ser investigados. O artigo 302 do CTB descreve o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, que ocorre quando o condutor age com imprudência, negligência ou imperícia, causando a morte da vítima.

“É muita coisa acontecendo na Canaleta ao mesmo tempo, não é só ciclista. São pessoas passeando, muitas pessoas utilizam a faixa exclusiva para isso. Os motoristas têm razão em trazer essa reclamação, essa reivindicação. Imagine você com um ônibus lotado, cheio de vidas, numa velocidade razoável, que uma frenagem já coloca em risco as pessoas que estão dentro, de se machucar”, afirma o vereador Tico Kuzma.

