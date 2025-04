Importante rua de bairro de Curitiba terá bloqueio para obras do Inter 2

A Rua Ana Aparecida Lopos Canet, no bairro Xaxim, terá bloqueios para execução de obras do Projeto Novo Inter 2, a partir da próxima segunda-feira (5).

O bloqueio inicial será a partir das 8h entre a Rua Dom José Marello e o final da via — hoje sem saída. Na quarta-feira (7/5), os trabalhos avançam para a quadra seguinte, entre as ruas Dom José Marello e Professor Leonel Moro. A partir desta segunda fase, o cruzamento da Rua Ana Aparecida Lopos Canet com a Dom José Marello ficará interrompido.

A previsão inicial da Prefeitura de Curitiba é que os bloqueios sigam até 16 de maio.

Ainda conforme o município, o Colégio Estadual Cívico-Militar Jayme Canet, a Escola Municipal Francisco Derosso e o Centro de Esporte e Lazer do Xaxim continuarão acessíveis.

Alternativas

Os motoristas poderão utilizar a Rua Professor Leonel Moro como rota alternativa. Ela continua fazendo a ligação entre as ruas Francisco Derosso e Menino Jesus.

A requalificação da Rua Ana Aparecida Lopos Canet faz parte das obras estruturantes do Novo Inter 2. Ao final da intervenção de etapas futuras, a via ganhará nova conexão com a Rua Menino Jesus, ajudando a distribuir melhor o tráfego da região e a reduzir os congestionamentos na Rua Francisco Derosso, um dos principais eixos do Xaxim.

Transporte Coletivo – Desvio da linha Itamarati

Em razão do bloqueio da Rua Ana Aparecida Lopos Canet, entre a Prof. Leonel Moro e o trecho sem saída da via, a linha 512 – Itamarati realizará desvio de itinerário pelas ruas Hermínia Zanetti, Arcendino Rosa Neves e Catarina Gabardo, sentido Terminal Hauer.

