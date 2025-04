Cidade da Grande Curitiba atinge 2º lugar em ranking de sustentabilidade

Pinhais registrou a 2.ª maior nota do Paraná e a 12.ª entre as 336 cidades do Brasil que possuem mais de 100 mil habitantes (IBGE, 2024), na edição de 2025 do Ranking de Cidades Sustentáveis, divulgado pela plataforma Bright Cities.

A iniciativa começou em 2023, utilizando indicadores da norma ISO e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ODS-ONU). O lançamento oficial do Ranking de 2025 aconteceu durante o Smart City Expo Curitiba 2025, reunindo representantes da administração pública de diversos municípios brasileiros.

A cidade de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, conquistou o 2º lugar da Região Sul e alcançou sua melhor colocação nas três edições, atrás apenas da capital Curitiba. Em relação ao ano anterior, Pinhais avançou 28 posições no ranking geral. O resultado coloca o município em destaque mesmo na comparação com as grandes metrópoles brasileiras.

Essa melhora está atrelada ao desempenho nos pilares Prosperidade e Bem-Estar, com destaque para indicadores de economia, saúde e educação. Os valores indicam que o município está no caminho certo para o desenvolvimento da economia e melhoria dos serviços públicos.

Bright Cities

O Ranking de Cidades Sustentáveis da Bright Cities teve sua primeira edição em 2023, se consolidando como o primeiro a utilizar exclusivamente os indicadores da norma ISO como referência de comparação entre cidades. Enquanto na primeira edição foram utilizados 40 indicadores, na edição deste ano foram adicionados três novos, totalizando 43 indicadores avaliados.

A Norma ISO 37120 é um padrão internacional que estabelece indicadores e metodologias para medir e avaliar o desempenho dos serviços e da qualidade de vida em áreas urbanas, certificando que a cidade monitora os indicadores respaldados pelas devidas evidências para ser uma cidade sustentável.

Cidade mais sustentável do Brasil

Pelo Prêmio Band Cidades Excelentes, Pinhais é reconhecida como a cidade mais sustentável do Brasil, entre os municípios de 100 mil a 500 mil habitantes. Nesta iniciativa, a avaliação dos municípios é feita com base no ranking do IGMA (Índice de Gestão Municipal Aquila), plataforma desenvolvida pelo Instituto Aquila. A ferramenta de inteligência artificial consolida 73 indicadores a partir de fontes públicas, reunindo dados das 5.568 cidades brasileiras.

O IGMA é composto por seis pilares: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade; e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública, que são interdependentes e seguem estrategicamente essa ordem para fazerem girar a engrenagem, de forma harmônica, rumo ao desenvolvimento humano.