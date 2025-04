Curitiba tem o dia mais frio do ano nesta terça-feira. Tem mais frio a caminho?

Curitiba teve o dia mais frio do ano nesta terça-feira (29), com temperatura mínima de 10,3ºC, às 7h da manhã, segundo o Simepar. Ao todo, 39 estações meteorológicas pelo estado tiveram a menor temperatura de 2025. O frio chegou após uma onda de resfriamento que atingiu Curitiba e cidades do Paraná.

O dia mais frio do ano em Curitiba até então tinha sido em janeiro, quando a capital registrou mínima de 12,8ºC e, depois, no dia 21 de março, começo de outono, com frio de 13,8ºC em Curitiba.

O destaque é para a cidade de Palmas, no sul do estado, que registrou 4,0°C às 7h, configurando-se na temperatura mais baixa do Paraná nesta terça-feira. Lembrando que cidades ao sul do Paraná tinha uma previsão de geada para esta terça.

Previsão do tempo para Curitiba tem mais frio?

Para esta terça-feira, o Sol predomina em todo o Paraná, sem previsão de chuva. Mas, as temperaturas à tarde não deverão subir muito, exceto no extremo norte paranaense.

De forma geral, as máximas no estado podem variar entre 20 e 25 °C, com os menores valores concentrados no extremo sul, municípios próximos à divisa com Santa Catarina.

Segundo a previsão do tempo para Curitiba, a máxima em Curitiba chega aos 22ºC. Para os próximos dias Curitiba terá céu limpo e temperatura entre os 12 e 21ºC. Não há previsão de chuva.

Cidades com recorde de frio no Paraná nesta terça-feira

Altônia: 11.9°C às 7h

Assis Chateaubriand: 10.7°C às 6h

Capanema: 9.8°C às 3h

Campo Mourão: 11.4°C às 7h

Cândido de Abreu: 12.3°C às 7h

Candói: 11.0°C às 7h

Cascavel: 6.9°C à 1h

Cerro Azul: 13.1°C às 6h

Cianorte: 13.3°C às 6h

Cruzeiro do Iguaçu: 9.3°C às 7h

Curitiba: 10.3°C às 7h

Guarapuava (distrito de Entre Rios): 5.0°C às 3h

Fazenda Rio Grande: 8.3°C às 7h

Fernandes Pinheiro: 7.7°C às 7h

Foz do Iguaçu: 8.4°C às 6h

Francisco Beltrão: 6.1°C às 7h

Guaira: 10.5°C às 7h

Guarapuava: 5.7°C às 6h

Jaguariaiva: 11.6°C às 6h

Lapa: 5.6°C às 7h

Laranjeiras do Sul: 8.5°C às 7h

Loanda: 12.6°C às 7h

Londrina: 14.6°C às 6h

Maringá: 12.2°C às 7h

Palmas: 4.0°C às 7h

Palmital: 9.0°C às 7h

Palotina: 8.5°C às 7h

Paranavaí: 12.6°C às 7h

Pato Branco: 7.3°C às 5h

Pinhais: 10.7°C às 7h

Pinhão: 4.5°C às 7h

Ponta Grossa: 8.4°C às 7h

Santa Helena: 11.1°C às 7h

São Miguel do Iguaçu: 10.0°C às 7h

Telêmaco Borba: 10.6°C às 6h

Toledo: 6.5°C às 6h

Ubiratã: 11.0°C às 6h

Umuarama: 10.7°C às 7h

União da Vitória: 7.0°C às 3h

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉