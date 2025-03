Outono começa gelado no Paraná: recordes de frio em 10 cidades

A chegada do outono na quinta-feira (20) já trouxe o friozinho para o Paraná. Dez cidades registraram na madrugada desta sexta-feira (21), a temperatura mais baixa de 2025.

Segundo o Simepar, os munícipios que tiveram essa queda foi Cambará com 15,1°C; Campo Mourão (15,3°C) ; Cândido de Abreu (15,9°C); Cornélio Procópio (15,5°C); Guaraqueçaba (16,1°C); Jaguariaíva (12,1°C); Laranjeiras do Sul (13,8°C); Londrina (16,7°C); Paranavaí (19,2°C) e Telêmaco Borba com 12,1°C.

Em Curitiba, não foi o dia mais frio do ano. A mínima nesta madrugada foi de 13,8°C, sendo que em janeiro menor registro foi de 12,8°C

A mudança na temperatura já era prevista com a aproximação de uma frente fria logo no início do outono. “Ainda nesta sexta-feira, as temperaturas em média ficam mais altas entre o Oeste e o Noroeste do Paraná, com máximas previstas entre 32°C e 34°C. Os índices de umidade relativa do ar devem ficar abaixo dos 40% em algumas cidades destas regiões”, ressalta Samuel Braun, meteorologista do Simepar.

E o sábado?

O sábado continuará com as características do outono. O dia amanhece com temperaturas mais amenas e alguns nevoeiros, especialmente entre o Centro Sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba. Nas demais regiões o sol predomina, e o aquecimento mais expressivo segue entre o Oeste e o Noroeste. No sábado as temperaturas máximas podem passar

Para a capital, o sol irá aparecer com força. A previsão de mínima de 14°C e máxima de 27°C.