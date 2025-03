Rafael Greca, ex-prefeito de Curitiba, assume secretaria no governo de Ratinho Jr

Três mudanças foram anunciadas pelo governado Ratinho Jr em seu secretariado. Entre as novidades está uma secretaria para Rafael Greca, ex-prefeito de Curitiba. Segundo o anúncio, Greca assumirá a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. O governador do Paraná anunciou ainda novos secretários de Turismo e Planejamento.

Segundo o governo do Paraná, Leonaldo Paranhos, ex-prefeito de Cascavel, será secretário do Turismo. Ulisses Maia, ex-prefeito de Maringá, será o responsável pela Secretaria do Planejamento. Os nomes serão oficializados no Diário Oficial nos próximos dias.

Novo cargo para Rafael Greca

Segundo o anúncio do governo do Paraná, Rafael Greca será secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável. A pasta é responsável por algumas obras emblemáticas, como as modernizações das orlas de Matinhos e Pontal do Paraná, iniciada nesta quinta-feira (20).

Além de prefeito de Curitiba por três mandatos, Greca já atuou como também foi ministro do Esporte e Turismo, secretário estadual do Planejamento, da Comunicação Social e da Casa Civil, deputado federal, estadual e vereador.

Novos secretários de Turismo e Planejamento

Leonaldo Paranhos comandou de 2017 a 2024 a prefeitura de Cascavel. De acordo com o governo, na Secretaria ele deve desenvolver os projetos para atração de mais eventos, novas rotas aéreas e programas para apoiar os grandes atrativos do Estado. Paranhos também já foi deputado estadual, vereador e presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Paraná (Ipem).

E Ulisses Maia, ex-prefeito de Maringá, assumirá o Planejamento. Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), foi assessor jurídico e diretor legislativo da Câmara Municipal de Maringá, vereador e prefeito.

