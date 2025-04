Menores flagrados pegando rabeira em Curitiba podem ser penalizados, prevê projeto

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Sindimoc) vai realizar um protesto em frente à Câmara Municipal de Curitiba (CMC) na manhã desta terça-feira (28). A manifestação tem o objetivo de solicitar a aprovação do Projeto de Lei nº 005.00097.2025, que prevê a aplicação de multa a quem for flagrado praticando “rabeira” nas vias exclusivas para ônibus em Curitiba.

A movimentação acontece depois da morte de um adolescente de 15 anos que foi atropelado por um ônibus biarticulado enquanto pegava rabeira, na noite do último sábado (26). O jovem chegou a ser encaminhado ao Hospital do Trabalhador, segundo os Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos.

O projeto que tramita na CMC é de autoria dos vereadores Tico Kuzma (PSD) e Da Costa do Perdeu Piá (União). Em entrevista à Tribuna do Paraná, Tico Kuzma explicou que a proposta busca assegurar a autonomia da Prefeitura de Curitiba para coibir a prática e minimizar os impactos sobre os trabalhadores do transporte coletivo.

Não é difícil flagrar ciclistas dividindo espaço com ônibus nas canaletas exclusivas para o transporte coletivo. Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

O primeiro projeto sobre o tema foi protocolado por Kuzma em 2019, mas acabou arquivado. “Desta vez, protocolamos com aprimoramentos, como regras específicas para menores de idade flagrados na prática. Nestes casos, além de somente os pais ou responsáveis legais poderem resgatar a bicicleta, o Ministério Público do Paraná (MPPR) será notificado através da Promotoria de Justiça da Criança e do Adolescente”, disse o vereador.

A proposta foi aprovada para tramitação pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em março. Para que a lei seja sancionada, o texto ainda precisa passar pelas comissões de Economia e de Urbanismo, além de ser votado em plenário.

Sete projetos sobre o tema foram propostos nos últimos seis anos

Desde 2019, a prática da “rabeira” pautou sete projetos de lei ordinária na Câmara Municipal. Dos cinco arquivados, dois foram retirados pelos autores, um foi arquivado pelas comissões, e dois não avançaram devido ao término da legislatura dos proponentes.

Atualmente, além do projeto de Tico Kuzma e Da Costa do Perdeu Piá, também tramita o Projeto de Lei nº 005.00368.2025, da vereadora Delegada Tathiana Guzella (União), que propõe a instalação de dispositivos de segurança nos ônibus para prevenir a prática de “rabeiras” por ciclistas.

Curitiba tem dois projetos relacionados com quem pega rabeira tramitando na Câmara Municipal. Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

“Eu avisei ele que na terceira ele não iria mais voltar”, diz pai de jovem que morreu ao pegar rabeira

Em um áudio divulgado nas redes sociais Marcio Stefano Junior, pai do jovem, falou que avisou o filho sobre o perigo de pegar rabeira. “Hoje meu filho morreu pegando rabeira. quem sofre é pai e mãe. E e ela só tinha ele de filho, mais ninguém. Deu de frente com um ônibus. Muitos tiveram a sorte de voltar para casa, meu filho voltou duas vezes. Eu avisei ele que na terceira ele não iria mais voltar. Só que ele não me escutou, vai pela cabeça dos outros”.

Prefeitura de Curitiba afirma que vai reforçar medidas conta quem pega rabeira

“Nós vamos reforçar ainda mais a fiscalização e campanhas de conscientização. É muito importante a conversa dentro de casa também, dos familiares com os jovens, para que isso não aconteça. Infelizmente esse adolescente acabou falecendo, minha total solidariedade à família. Era a terceira vez que ele estava numa rabeira, já tinha sofrido dois outros acidentes. Não podemos permitir que isso aconteça”, disse o prefeito Eduardo Pimentel na tarde desta segunda-feira (28).

Um levantamento da Urbanização de Curitiba (Urbs) mostra que, no ano passado, foram 70 acidentes nas canaletas, envolvendo ciclistas e pedestres. De 1 de janeiro até 27 de abril ano já foram 16 acidentes com ciclistas e pedestres, com 18 feridos e uma morte.

Os principais motivos de acidentes nesses espaços são ações proibidas: caminhar, correr ou pedalar na canaleta e pegar “rabeira” nos veículos.