Acidente gravíssimo na Rodovia do Xisto deixa passageiro morto e criança ferida

Na tarde desta segunda-feira (28), o passageiro de um carro morreu e outros dois ficaram gravemente feridos após uma colisão com um caminhão no quilômetro 165 (sentido crescente) da BR-476, conhecida como Rodovia do Xisto, entre as cidades de Contenda e Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu três carros e um caminhão. O carro em que estava a vítima fatal, um Volkswagen Parati, teria batido de frente com o caminhão. O passageiro morreu no local. O motorista e uma criança que estavam no automóvel foram socorridos em estado grave. Com o impacto da colisão, o caminhão tombou.

Além do caminhão e da Parati, o acidente também envolveu um Gol e uma Fiorino. Segundo a PRF, o motorista do Gol sofreu ferimentos leves e recusou atendimento médico. O condutor da Fiorino não ficou ferido. O caminhoneiro sofreu escoriações leves.

Já na Parati estavam três pessoas: dois adultos e uma criança. O motorista ficou inconsciente e foi encaminhado ao hospital em estado grave. O passageiro morreu e a criança, que estava no banco traseiro, foi levada ao hospital com lesões graves, com fratura de perna e possivelmente hemorragia interna.

Caminhoneiro envolvido em acidente na Rodovia do Xisto teve teste do bafômetro positivo

O motorista do caminhão realizou o teste de alcoolemia, que constatou a presença de álcool no sangue. Ele foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Araucária.

A rodovia permanece interditada nos dois sentidos no km 165, com o tráfego de veículos operando no sistema “pare e siga” pelo acostamento.