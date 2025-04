Suspeita de bomba em Curitiba bloqueia cruzamento próximo de ponto turístico

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na tarde desta segunda-feira (28), a Polícia Militar do Paraná (PMPR) bloqueou a quadra da Rua Marechal Hermes, na esquina com a Rua Deputado Mário de Barros, no Centro Cívico, em Curitiba, para investigar uma suspeita de bomba.

Segundo informações da PM, uma mala foi deixada na esquina das ruas, localizadas próximas à sede do Ministério Público do Paraná (MPPR) e ao Museu Oscar Niemeyer. O esquadrão antibombas foi acionado para isolar a área e investigar a origem da ameaça.

Após a análise do objeto, o esquadrão constatou que se tratava de uma falsa ameaça, já que a mala estava vazia. Às 16h30, a equipe já havia se retirado do local e desfeito o bloqueio.

A Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) também esteve na região para orientar motoristas e pedestres sobre os desvios nas ruas próximas.