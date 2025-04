Curitiba terá bazar de marcas famosas no domingo

Um mega bazar beneficente de roupas de marcas famosas será realizado no próximo domingo (4), das 8h30 às 17h, no Palácio Garibaldi, no bairro São Francisco, Centro Histórico de Curitiba. Além de oferecer roupas de qualidade, com preços muito convidativos, o bazar tem por objetivo arrecadar verba para o Centro de Neuropediatria do Hospital de Clínicas.

As peças de roupa vão custar a partir de R$ 4,90 e a entrada para poder comprar vai custar R$ 5, ou seja, por apenas R$ 9,90 você já pode sair com uma peça de roupa nova para o seu guarda-roupas. O mote da campanha dos organizadores é “moda com significado, num lugar incrível e solidariedade”.

+ Leia mais: Paraná se prepara para a primeira geada do ano; e Curitiba?

O Centro de Neuropediatria do Hospital de Clínicas atende mais de 1,5 mil crianças e adolescentes por mês e toda a verba arrecadada, com ingressos e as vendas propriamente ditas, serão destinadas a este trabalho e às causas defendidas pelo Amigos do HC.

Quem tem interesse em acompanhar novas sobre o bazar pode se ligar neste perfil no Instagram.