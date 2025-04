Isotônico natural é incluído na merenda das escolas do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A água de coco, isotônico natural, ganha novo destaque nas escolas públicas estaduais de todo o Paraná. O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) incluiu a bebida no cardápio escolar, reconhecendo seus benefícios para a hidratação dos estudantes.

Na última remessa de alimentos, distribuída entre 6 de março e 4 de abril, foram entregues impressionantes 200 toneladas de água de coco para escolas em todos os 399 municípios do estado. Essa iniciativa visa combater a tendência de menor ingestão de líquidos durante as estações mais frias.

Rosangela Mara Slomski Oliveira, coordenadora de Planejamento da Alimentação Escolar no Fundepar, ressaltou a importância. “A água de coco é uma boa opção para se hidratar, mas não deve substituir totalmente a água. A água pura é fundamental para manter o equilíbrio do corpo e garantir seu bom funcionamento”.

A água de coco, além de acompanhar as refeições principais, ela também está disponível nos lanches do Programa Mais Merenda, servidos na entrada e saída dos turnos. Sua utilização é particularmente recomendada após atividades físicas intensas.

As merendeiras estão sendo incentivadas a incorporar a água de coco em receitas de sucos mistos e vitaminas, utilizando outros ingredientes do cardápio escolar. Essa abordagem criativa promove uma alimentação mais variada e nutritiva para os alunos.

O Fundepar planeja manter a água de coco no cardápio escolar ao longo de 2025, com mais três remessas previstas para abastecer a rede até o final do ano. A próxima entrega está programada para maio, garantindo que os estudantes continuem desfrutando desse alimento tipicamente paranaense e seus benefícios para a saúde.