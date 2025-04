Curitiba é a 2ª cidade com maior fatia do PIB de tecnologia no Brasil

Curitiba, a capital paranaense, vem se consolidando como um dos principais polos tecnológicos do Brasil. Recentemente, a cidade foi apontada como a segunda capital do país com maior fatia do PIB gerada por empresas de tecnologia, superando até mesmo gigantes como São Paulo e Rio de Janeiro.

Com o sexto maior PIB entre as capitais brasileiras, estimado em R$ 98 bilhões pelo IBGE, Curitiba vê R$ 14,1 bilhões desse montante sendo gerados pelas empresas de tecnologia. Esse cenário se traduz em mais empregos e renda para os curitibanos.

O dado foi foi obtido em uma pesquisa realizada pela Associação Catarinense de Tecnologia (Acate), em parceria com a Prefeitura de Florianópolis e divulgada pela Folha de São Paulo, as empresas de tecnologia de Curitiba são responsáveis por impressionantes 14,4% do PIB municipal. Esse indicador coloca a capital paranaense em uma posição de destaque no cenário nacional.

Crescimento tecnológico em Curitiba

O crescimento do setor tecnológico na cidade não é por acaso. Dario Paixão, presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, explica que a capital paranaense investe há décadas para atrair e manter empresas de tecnologia de ponta. Um exemplo disso é a Cidade Industrial de Curitiba (CIC), criada há 52 anos, que abriga fábricas e indústrias de referência internacional.

Nos últimos nove anos, o movimento ganhou ainda mais força com a criação do Vale do Pinhão, um ecossistema de inovação que integra empresas de tecnologia, startups, poder público e universidades. “Esse movimento seguiu pelas décadas seguintes e foi acelerado nos últimos nove anos, com a criação do ecossistema de inovação da cidade, o Vale do Pinhão, que integrou ainda mais as empresas de tecnologia, startups, poder público e universidade com o objetivo comum de inovar”, afirma Paixão.

Qualificação profissional é essencial

A formação profissional de qualidade é outro fator que contribui para o sucesso tecnológico de Curitiba. Anualmente, a cidade forma cerca de 21,3 mil acadêmicos em 720 cursos oferecidos por 55 instituições de ensino superior, incluindo a pioneira Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Para reforçar a qualificação profissional, a Prefeitura oferece cursos nos Liceus do Ofício e lançou recentemente o Programa Vale-Qualificação. Essa iniciativa permite que trabalhadores desempregados aprimorem seus currículos através de cursos pagos pelo município, além de incluí-los em um banco de talentos para empresas contratantes.

Startups em Curitiba alavancam geração de receita e tecnologia

O ambiente favorável para startups é outro destaque de Curitiba. Em 2023, a cidade foi eleita o 2º ecossistema de inovação emergente mais promissor para startups na América Latina, segundo o ranking Global Startup Ecosystem Report. Nos últimos nove anos, o número de startups na capital paranaense cresceu sete vezes, chegando a 670.

Entre essas startups, três se destacam por terem alcançado o status de “unicórnio”, ou seja, atingiram o valor de mercado de 1 bilhão de dólares: Olist, MadeiraMadeira e Ebanx. Esse feito reforça o potencial inovador e empreendedor de Curitiba no cenário tecnológico nacional e internacional.