Concurso da Polícia Federal tem vagas no Paraná e salário de R$ 11 mil

A Polícia Federal publicou o edital do concurso público com 192 vagas e formação de cadastro de reserva. Os salários iniciais chegam a R$ 11.070,93 e há vagas para nível médio e superior.

Os cargos estão distribuídos em diferentes unidades da Polícia Federal, incluindo Brasília e as capitais dos estados. Os interessados poderão se inscrever entre esta terça-feira (29) e o dia 21 de maio no site do Cebraspe, banca responsável pela seleção. As provas do concurso devem ser aplicadas no dia 29 de junho.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 110 para nível superior e de R$ 90 para nível médio e deve ser paga até 23 de maio. É possível solicitar isenção do pagamento caso o candidato esteja inscrito no CadÚnico (cadastro do governo federal) ou se for doador de medula óssea.

Segundo o edital, 20% das vagas são reservadas para candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência (PcD).

Vagas para o Paraná

O concurso da Polícia Federal tem vagas para o Paraná. Confira a lista abaixo:

Médico Clínico

Médico Psiquiatra

Agente Administrativo

Assistente Social



40 horas semanais – dependendo do cargo

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais para a maioria dos cargos de nível superior e para o cargo de agente administrativo. Para médicos, a jornada será de 20 horas semanais. As remunerações variam conforme o cargo, já incluindo gratificações, auxílios e benefícios.

– Nível superior: até R$ 11.070,93 para estatístico e de R$ 8.583,55 para os demais

– Nível médio: R$ 7.444,80

Erico Palazzo, coordenador das carreiras policiais do Gran Concursos, diz que trabalhar na área administrativa significa atuar na organização da Polícia Federal, nos departamentos da instituição e internamente. “O aprovado não será um agente policial, mas será um servidor federal, de carreira administrativa”, diz o especialista.

Como será a distribuição dos cargos?

NÍVEL MÉDIO

Agente administrativo – 100 vagas

NÍVEL SUPERIOR

Administrador – 6 vagas

Assistente social – 13

Contador – 9

Enfermeiro – 3

Estatístico – 4

Farmacêutico – 2

Médico clínico – 11

Médico ortopedista – 5

Médico psiquiatra – 19

Nutricionista – 1

Psicólogo clínico – 4

Psicólogo organizacional – 2

Técnico em assuntos educacionais (TAE) da área de pedagogia – 10

Técnico em comunicação social – 3

Provas do Concurso da Polícia Federal

O concurso terá uma prova objetiva e de uma discursiva. Na objetiva, serão 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório. Para nível superior, as provas serão aplicadas no turno da manhã e, para nível médio, à tarde.

Murilo Marques, professor e coordenador da área policial do Estratégia Concursos, diz que os candidatos podem esperar uma prova de nível “médio a difícil”, em decorrência da possibilidade de o concurso ser muito concorrido.

“Uma dica aos candidatos: estejam muito atentos na hora da prova, pois o Cebraspe é o rei das pegadinhas! Sempre trocando um “nunca” por “sempre”, coisas do tipo… Por isso, sempre leia a prova muito atentamente”, afirma o professor.

Quais são os Requisitos?

Os candidatos devem ter diploma de nível médio ou de graduação superior, conforme o cargo escolhido. Segundo o edital, para os cargos de nível superior, também pode ser exigido registro no respectivo conselho profissional.

Onde os aprovados vão trabalhar?

Os candidatos que forem aprovados serão lotados em qualquer unidade da Polícia Federal situada no estado correspondente à localidade de vaga escolhida no momento da inscrição, conforme necessidade da administração.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, a partir da data da homologação do resultado final, e poderá ser prorrogado, uma única vez, pelo mesmo período.

Concurso Polícia Federa – cronograma completo

Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição – 29 de abril a 5 de maio

Período de solicitação de inscrição – 29 de abril a 21 de maio

Data final para o pagamento da taxa de inscrição – 23 de maio

Aplicação das provas objetivas e discursiva – 29 de junho

Realização da avaliação biopsicossocial – 14 de setembro

Realização do procedimento de heteroidentificação – 14 de setembro

Disponibilização do link para upload da documentação para o desempate de notas (se houver) – 15 e 16 de outubro

Divulgação do edital de resultado final no desempate de notas (se houver) e de resultado final no concurso – 5 de novembro

