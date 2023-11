Shows de Jorge e Mateus e Gusttavo Lima alteram trânsito em Curitiba

Neste sábado (11), os cantores Jorge e Mateus e Gusttavo Lima vão se apresentar na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba. Os portões do evento abrem às 14h e para garantir a segurança do público, os bloqueios de trânsito na região serão feitos a partir das 10h.

As ruas bloqueadas serão João Enéas de Sá (entre Nilo Peçanha e João Gava), Antônio Krainiski (entre Nilo Peçanha e Benedito Correia de Freitas) e João Gava (entre João Enéas de Sá e Nilo Peçanha). Monitores contratados pela organização do evento farão bloqueios para a passagem de veículos, com orientação e fiscalização da Setran.

Para melhorar o fluxo do trânsito na região, serão feitos desvios pelas ruas Des. José Carlos Ribeiro Ribas, São Salvador, Eugênio Flôr, Nilo Peçanha e Mateus Leme. A Rua João Gava será destinada para uso exclusivo de ônibus e a entrada do público ao palco será feita pelo portão da Rua Eugênio Flôr.

Moradores da região terão acesso às vias, desde que apresentem credencial ou documento que comprove a moradia no perímetro.

A orientação para os motoristas que não precisam acessar a região é que evitem a área e procurem rotas alternativas. A previsão é de que o trânsito fique mais intenso nos bairros São Lourenço, Abranches e Taboão.

