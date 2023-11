A PepsiCo, uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo, iniciou as atividades de uma nova linha de produção na planta fabril de Curitiba, onde produz 30% dos snacks salgados vendidos pela empresa no país.

Além das marcas como Lay’s, Ruffles, Cheetos e Doritos, a companhia vai fabricar na capital paranaense o snack PopCorners, que é obtido por meio de alta temperatura e pressão, usando equipamentos com uma tecnologia que confere sabor, formato, crocância e textura.

Curitiba foi escolhida por ser uma localidade estratégica para a PepsiCo e a primeira fábrica de alimentos da companhia no país. A nova linha de PopCorners também resulta do plano de ampliação do portfólio de inovações da companhia, que inclui ter opções com menos sódio, açúcares e gorduras.

O salgadinho tem o milho como ingrediente principal e é livre de glúten, transgênicos, colesterol, gorduras trans e corantes.

“Hoje comemoramos o sucesso da nossa estratégia com esta nova linha em Curitiba, que será responsável por 100% da nossa demanda do produto no Brasil, com plano de aumentarmos quatro vezes a produção a partir do ano que vem”, afirmou o presidente da PepsiCo Brasil Alimentos, Alex Carreteiro.

Além disso, a planta fabril de Curitiba receberá uma estação de tratamento de efluentes (ETE) com a tecnologia de Biorreatores com Membranas e Osmose Reversa (MBR/OR), capaz de potabilizar a água utilizada nos processos da fábrica para que seja reaproveitada. “Água é um assunto prioritário para a PepsiCo e esse avanço em Curitiba, vai beneficiar as bacias hidrográficas da região e a população, que ficará com esse recurso disponível”, completou Carreteiro.

Com o projeto de potabilização de efluentes, a PepsiCo estima uma economia inicial de 70% do volume de água que consome na localidade, a partir de 2024. A companhia já possui o sistema em Itu (SP), onde deixa de captar do município cerca de 27 milhões de litros de água ao mês.

