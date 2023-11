Uma parceria entre a Faculdade Estácio e a Tembici, empresa de compartilhamento de bicicletas, vai render viagens gratuitas de até 45 minutos, nas cidades de Curitiba e Belo Horizonte, no próximo domingo (12), data da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

LEIA MAIS – Concurso público na região de Curitiba tem mais de 100 vagas e salário de até R$ 18 mil

A iniciativa tem a intenção de facilitar a locomoção e amenizar o bolso de quem precisa chegar ao local de prova e no retorno para casa. É necessário que o usuário faça o download do aplicativo Tembici (iOS ou Android), preencha o cadastro e selecione o plano “Estácio grátis: Enem Lendário”. Mesmo os que não possuem a conta com o plano ativo podem utilizar o benefício proposto pela parceria com o serviço de bikes compartilhadas.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), são quase 4 milhões de inscritos para o Enem em todo o país. Só em Minas Gerais são mais de 525 mil; no Paraná, 165 mil inscritos.

VIU ESSA? Caso Evandro: Justiça do PR reconhece tortura e anula provas contra os acusados

Apesar do benefício, as regras, de acordo com as empresas envolvidas, segue o mesmo rito do plano considerado “especial”. As bicicletas devem ser destravadas e entregues nas estações de bikes compartilhadas espalhadas pelas duas capitais. Taxas adicionais serão cobradas caso o tempo de limite exceda os 45 minutos propostos pela parceria.

No próximo domingo, aplicação da prova do Enem começará às 13h30, com os portões sendo abertos às 12h e fechados às 13h. O encerramento da prova está marcado para as 18h30 (horários de Brasília).

Você já viu essas??

Cena de filme!! Tornado no Paraná arranca telhados e derruba árvores; Vídeo impressiona Especial Publicitário Condor oferece 100 prêmios de um ano grátis e vales-compras instantâneos de até R$500 Veja as fotos Que lugar é esse?? Cartão postal de Curitiba fica debaixo d´água