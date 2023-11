‘Bênção especial das canetas’: Perpétuo Socorro terá Missa pelo Enem

O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado no bairro Alto da Glória, em Curitiba, realizará às 19h30 deste sábado (11) a “Missa pelo Enem”, um momento de fé e preparação para os estudantes que realizarão a prova no domingo (12).

Durante a celebração, os candidatos que prestarão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023 terão a oportunidade de receber uma bênção especial sob a proteção da Mãe do Perpétuo Socorro.

De acordo com os missionários redentoristas e administradores do Santuário, o objetivo da “Missa pelo Enem” é tranquilizar os alunos para que encontrem a serenidade necessária para realizar a prova com confiança.

Bênção dos Estudantes é tradição no Santuário Perpétuo Socorro

A bênção dos estudantes é uma tradição realizada há anos no Alto da Glória. Todos os anos, o Santuário Perpétuo Socorro é procurado por candidatos de vestibulares, concursos públicos e participantes do Enem.

Enem 2023: como usar as notas do exame para entrar em faculdades?

A nota do Enem 2023 pode ajudar a garantir uma vaga em universidades públicas e privadas no Brasil e ainda facilitar a admissão em instituições fora do país. Confira:

No Brasil

O governo federal possui três programas nacionais para ingresso no ensino superior por meio das notas do Enem. Eles funcionam para admissão em universidades públicas, concessão de bolsas em instituições privadas ou financiamento de cursos em faculdades particulares:

Sisu: o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o programa do Ministério da Educação (MEC) que seleciona estudantes para universidades públicas.

Prouni: o Programa Universidade para Todos (Prouni) é uma iniciativa do MEC que oferece bolsas integrais (100%) e parciais (50% de desconto) em instituições de ensino particulares.

Fies: o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do governo federal que paga parte das mensalidades de estudantes em universidades e faculdades privadas, com a contrapartida de os beneficiários quitarem o financiamento após a formatura.

Universidades privadas no Brasil

Há instituições privadas de ensino superior que usam a nota do Enem no processo seletivo ou que oferecem descontos nas mensalidades a partir do desempenho do candidato nesse exame. As regras e datas variam conforme a instituição.

Serviço: Missa pelo Enem no Santuário Perpétuo Socorro

Data: Sábado, dia 11 de novembro de 2023

Horário: 19h30

Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Praça Portugal, s/n, bairro Alto da Glória, Curitiba/PR

Informações: (41) 3253-2031

