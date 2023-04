O cantor Thiaguinho apresenta seu show Tardezinha, neste sábado (29), em Curitiba. A apresentação, que será na Pedreira Paulo Leminski, deve reunir mais de 20 mil pessoas e vai alterar o trânsito na região.

LEIA MAIS – Com Thiaguinho, pagode que já foi marginalizado é sucesso de bilhões

Segundo a Superintendência de Trânsito (Setran), os bloqueios para a circulação de veículos serão feitos nas seguintes ruas:

Rua Eugênio Flor (entre Nilo Peçanha e Desembargador José Carlos Ribeiro Ribas)

Rua João Enéas de Sá (entre Nilo Peçanha e João Gava)

Rua Antônio Krainski (entre Nilo Peçanha e Benedito Correia de Freitas)

Rua João Gava (entre João Enéas de Sá e São Salvador).

LEIA AINDA – Bar O Torto em Curitiba é templo de Garrincha, futebol, boemia e até de polêmicas

Os bloqueios começarão às 10h, mas o horário pode mudar, dependendo da movimentação do público. A abertura dos portões está prevista para as 14h.

Monitoramento e acesso para moradores

Monitores de trânsito contratados pela organização do evento farão bloqueios para a passagem de veículos na região da Pedreira, com orientação e fiscalização da Setran, garantindo a segurança do público na chegada ao local.

LEIA TAMBÉM – Roberto Carlos abre show extra em Curitiba após ingressos esgotarem

Moradores da região terão acesso às vias, desde que apresentem credencial ou documento que comprove a moradia no perímetro.

Evite a região

A orientação para os motoristas que não precisam acessar a região é que evitem a área e procurem rotas alternativas. A previsão é de que o trânsito fique mais intenso nos bairros São Lourenço, Abranches e Taboão.

Veja que incrível

Tesoura de prestígio Conheça o homem que cuida da cabeleira do homem mais poderoso da política do Paraná Barbaridade! Em Curitiba tem uma pizzaria que permite escolher os sabores das 8 fatias. Veja onde fica! Mas o que é isso? Você sabia que em uma das praças de Curitiba tem um “lambe-lambe” trabalhando?