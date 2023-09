O Shopping São José, localizado em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, completa 15 anos em setembro deste ano em um momento de aumento nas vendas em comparação com 2022, além de uma alta taxa de ocupação das lojas e diversos projetos de ampliação.

O balanço positivo dos últimos anos impulsionou mais de R$ 2,5 milhões de investimentos no empreendimento. Ainda neste ano, o shopping recebeu uma atualização na Alameda São José, que possibilitou a ampliação da Unidade de Atendimento e do Laboratório Unimed, a inauguração do Supermercado Tucupi e do Hospital da Visão.

Também foram realizadas melhorias nos acessos e circulação dentro do empreendimento, com novas escadas rolantes e mais um elevador social, e no estacionamento foram criadas faixas de pedestre entre as vagas, para oferecer segurança as famílias.

“Nossos números sempre excederam as expectativas, tanto em vendas quanto em inaugurações, e mesmo com a maturidade, seguimos nos superando. Em 2023 estamos com um crescimento de 11,7% em vendas, no acumulado entre os meses de janeiro e agosto, comparando o mesmo período do ano anterior. Além disso, estamos comemorando 15 anos com uma taxa de ocupação ótima, de 98,5%, e uma constante melhoria do mix de lojas, com a entrada de marcas como Kopenhagen, Levis, Popeyes, Divino Fogão, e outras”, afirma o gerente comercial do Shopping São José, Fabio Rosa.

Quando abriu as portas, em 2008, o Shopping São José preencheu uma lacuna de mercado da região, reunindo um mix de lojas com opções diversificadas e marcas de grande porte, como Americanas, Centauro, Renner e Cinemark.

“Completamos nossos 15 anos com o compromisso de estar sempre inovando e adequando nossas instalações as necessidades dos nossos frequentadores. O ano veio com inovação nas lojas, nos acessos, nos eventos, ações de ESG, entre outros. Criamos um calendário de muitos eventos para comemorar essa importante data, mas com o cuidado de priorizar ações de longo prazo, que tragam benefícios para nossos lojistas, nossos colaboradores e a comunidade que fazemos parte”, comenta a gerente de marketing do Shopping São José, Talita Dallmann.

